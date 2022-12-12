ذكر موقع «timesofindia»، وجود بعض الأطعمة الشائعة قد تسبب الحموضة، وقال إن الحموضة شعور غير مريح قد يؤدي إلى مشكلات أخرى في المعدة مثل ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة أو عسر الهضم، وتحدث في الغالب مباشرة بعد تناول وجبة أو في الليل، ويمكن أن يكون من الصعب جداً التعامل معها دون مضادات الحموضة، وإذا كنت تعتمد أيضاً على الأدوية لعلاج الحموضة، فمن الأفضل تحديد السبب الجذري للمشكلة والتخلص من بعض الأطعمة من نظامك الغذائي.التوابلالقهوةالسكرالمخللالمشروبات الغازية