عثر عامل نظافة أردني على مبلغ 20 ألف دينار (30 ألف دولار أمريكي) بين أطنان من القمامة تعود ملكيتها لصاحب سوق تجاري في منطقة القويسمة بالعاصمة الأردنية عمّان، ليتم تكريمه بمبلغ 10 دنانير.وفي التفاصيل التي رواها رئيس شعبة النظافة في مديرية القويسمة التابعة لأمانة عمّان الكبرى إبراهيم الساخن، قال إن اتصالاً هاتفياً ورده يستنجد صاحبه، أن عاملة النظافة وضعت عن طريق الخطأ كيساً أسود يحتوي على مبلغ 20 ألف دينار أردني في حاوية النفايات، ظناً منها أنه كيس مهملات، وفقاً للعربية نت.وأثمرت جهود التنقيب عن العثور على كيس النقود بعد نحو 20 دقيقة من العمل من قبل عامل النظافة خليل توفيق، واستلم صاحب المول المبلغ بعد أن قام رجال الأمن العام بتصويره، وقام صاحب المول بمكافأة العامل الذي عثر على المبلغ بأن أعطاه مبلغ 10 دنانير.عامل النظافة عبّر عن صدمته من المبلغ الذي كُرّم به!