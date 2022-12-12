أحيت الفنانة اللبنانية ولاء الجندي، حفلاً غنائياً بالفصحى في قاعة المسرح الكبرى في مدينة جدة، التي امتلأت جنباتها بالحضور، حيث أدت عدداً من الأغاني الخاصة والعامة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض جدة للكتاب ٢٠٢٢م.وبدأت الحفل، بأغنية «أمس انتهينا» للفناة اللبنانية فيروز، أعقبتها بمقاطع من «رباعيات الخيام» لأم كلثوم، ثم أغنية من أشهر أغانيها «منازلكم الغنائية»، وقدمت عدداً من أشهر الأغاني لشعراء كبار أمثال الراحل أحمد شوقي، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل الجماهير الحاضرة.وكُرمت الجندي في وقت سابق من هذا العام عن أدائها لقصيدة «لن أسلاكم» للشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطين؛ لفوز القصيدة بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، لفئة القصيدة المغناة، كما اشتهرت بإحيائها العديد من الحفلات الغنائية الكلاسيكية بالفصحى في الوطن العربي.يشار إلى أن معرض جدة للكتاب، المقام تحت قبة «سوبر دوم»، يتضمن برنامجاً ثقافياً يمتد إلى 17 ديسمبر الجاري، مشتملاً على أكثر من 100 فعالية منوعة بين الجلسات الحوارية، والندوات العلمية، والأمسيات الشعرية، إضافة إلى جلسات «حديث الكتاب» التي يجمع القُراء بنخبة من المؤلفين والكتّاب المفضلين، وورش العمل، التي يقدمها مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات، إلى جانب الحفلات الغنائية التي يحييها أبرز فناني السعودية والوطن العربي.