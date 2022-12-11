أصدر الخبراء الأمنيون تحذيراً لمستخدمي «إنستغرام»، للاحتراس من تطبيقات Top Nine المستنسخة المشبوهة، والتي تجذب الملايين مع نهاية العام.وتتيح هذه التطبيقات للأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنشاء مجموعة لأكثر صورهم شعبية من العام الماضي، وفقاً لروسيا اليوم.وهناك عدد من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالقيام بميزات مماثلة، لكن التطبيق الرئيسي يسمى رسمياً Top Nine، وظهر في عام 2016.ووفقاً للبيان، حذّر صنّاع الخدمة من وجود عدد من التطبيقات المزيفة التي يبدو بعضها «مماثلاً تماماً» للتطبيق الأصلي، مع امتلاك اسم مشابه جداً لخداع الضحايا.والجزء الخطير هو أن هذه التطبيقات المستنسخة تطلب اسم المستخدم وكلمة مرور «إنستغرام» الخاصين بالمستخدم، على ما يبدو لإنشاء مجموعة من الصور التي حققت أكثر إعجاباً خلال العام، لكن هذا يؤدي في الواقع إلى اختراق حسابات أولئك الأشخاص.