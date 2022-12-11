في إطار سعي الأجهزة الأمنية المصرية لضبط المحكوم عليهم والهاربين من أحكام قضائية، تمكنت الاجهزة الأمنية بالفيوم من إلقاء القبض على متهم مطلوب التنفيذ عليه في 71 حكما، بإجمالي مدد حبس بلغت 185 سنة، وغرامات تقدر بملايين الجنيهات وذلك أثناء اختفائه بإحدى مدن محافظة الفيوم، بعيداً عن أنظار الجهات الأمنية.

وذكرت الأجهزة الأمنية المصرية، أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم الذي يدعي أنه «رجل أعمال» والمطلوب التنفيذ عليه في 71 حكم حبس جزئي بإجمالي مدد حبس 185 سنة، وبمواجهة المتهم الهارب بتلك الأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أن المتهم مارس نشاطة الإجرامي في مجال تزوير الشيكات البنكية، والاستيلاء على أموال عدد من الجهات الحكومية المختلفة والاختفاء والتنقل في عدة أماكن بنطاق عدة محافظات للهروب من الأحكام الصادرة ضده، كما أنه يستخدم في كافة تحركاته وتنقلاته أسماء مختلفة، حتى لا يتم ضبطه في الأحكام الصادرة ضده.