أصيب طالب في مصر بشلل رباعي نتيجة دخوله في تحدٍ خطير من تحديات «التيك توك»، حسب ما ذكر موقع العربية. نت.

وبدأت معاناة الطالب أحمد خالد بعد اتفاقه مع زملائه في المدرسة على تجربة تحدي «ارمِ صاحبك» الموجود في تطبيق «تيك توك»، وتلتف مجموعة من الأصدقاء في شكل دائرة حول صديق يختارونه، ويلقونه في الهواء، ثم يتركونه يقع أرضا لمعرفة مدى قوة تحمله، ويفوز الصديق في حالة عدم تعرضه لأي ضرر.

لكن حدث عكس ما كان يأمله الأصدقاء، راح أحمد وهو بطل الجمهورية في لعبة الجودو، ضحية التحدي الخطير، حيث تعرض لإصابة بكسور في عموده الفقري وقطع في النخاع الشوكي ما أدى إلى حالة شلل.

ووصف الطبيب المعالج للطالب، الدكتور بيشوي نجيب، اختصاصي جراحة العظام والمفاصل، الحادثة بأنها من أسوأ ما شهده خلال عمره المهني قائلاً: «ولد عمره 13 سنة نُقل للمستشفى وهو لا يتحرك، وبعد الفحص وعمل الأشعة تبين أنه يعاني من حالة شلل»، لافتاً إلى أن أحمد مصاب بكسر في الفقرات العنقية وضغط شديد على النخاع الشوكي والأمل في شفائه ضعيف.

من جانبها أصدرت مدرسة أبناء النيل الدولية بالعبور بيانا إعلاميا جديدا بشأن واقعة أحدث ضحايا «التيك توك»، مؤكدة أن الحادث الأليم وقع بعد نهاية اليوم الدراسي أمام أحد المولات التجارية بمدينة العبور وليس داخل المدرسة.