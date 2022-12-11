كشفت خبيرة التغذية وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد الدكتورة أوما نايدو،في مقال على «سي إن بي سي»، أن «التغييرات الغذائية تؤدي إلى تحسينات مهمة في مزاجنا وصحتنا الذهنية»، مثل استهلاك الخضراوات والفواكه والمأكولات البحرية والمكسرات والفاصوليا والبذور. لكن ماذا عن الأطعمة التي يجب تجنبها؟وأوردت خبيرة التغذية، بحسب البيان، قائمة من 5 أطعمة يجب تجنبها، وهي:زيوت البذور الصناعيةالأطعمة المصنعةالأطعمة المقليةالمحليات الصناعيةالأطعمة التي تحتوي سكريات مكررة