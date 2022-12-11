كشفت خبيرة التغذية وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد الدكتورة أوما نايدو،
في مقال على «سي إن بي سي»، أن «التغييرات الغذائية تؤدي إلى تحسينات مهمة في مزاجنا وصحتنا الذهنية»، مثل استهلاك الخضراوات والفواكه والمأكولات البحرية والمكسرات والفاصوليا والبذور. لكن ماذا عن الأطعمة التي يجب تجنبها؟
وأوردت خبيرة التغذية، بحسب البيان، قائمة من 5 أطعمة يجب تجنبها، وهي:
زيوت البذور الصناعية
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المقلية
المحليات الصناعية
الأطعمة التي تحتوي سكريات مكررة
في مقال على «سي إن بي سي»، أن «التغييرات الغذائية تؤدي إلى تحسينات مهمة في مزاجنا وصحتنا الذهنية»، مثل استهلاك الخضراوات والفواكه والمأكولات البحرية والمكسرات والفاصوليا والبذور. لكن ماذا عن الأطعمة التي يجب تجنبها؟
وأوردت خبيرة التغذية، بحسب البيان، قائمة من 5 أطعمة يجب تجنبها، وهي:
زيوت البذور الصناعية
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المقلية
المحليات الصناعية
الأطعمة التي تحتوي سكريات مكررة