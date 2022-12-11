حذّرت دراسة جديدة من ارتفاع الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بين المراهقين والشباب في العالم بشكل كبير بين 1990 و2019، وفق تحليل بيانات من أكثر من 200 دولة.ووجدت النتائج أن معدل الإصابة بالسكري من النوع 2 لدى المراهقين والشباب في العالم ارتفع من 117 لكل 100 ألف ساكن في 1990 إلى 183 في 2019.وأشارت الدراسة، التي نشرتها «بريتيش مديكال جورنال»، إلى أن البلدان ذات المؤشر الديموغرافي المنخفض والمتوسط، وهو مقياس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تأثرت بشكل خاص، وأن النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 30 عاماً كن الأكثر تأثراً.وعزا الباحثون سبب الزيادة إلى الوزن، الذي يعتبر عامل خطر رئيسيا في كل البلدان.واستندت الدراسة إلى بيانات برنامج «دراسة العبء العالمي للأمراض 2019»، الذي جمع بيانات من 204 دول بين 1990 و2019.