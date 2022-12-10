أعلنت شركة ازدهار للتطوير العقاري عن الوجهةِ السياحية الجديدة «جدة كوف» التي تضمُّ أكثر من 100 علامة تجارية ونافورة فريدة من نوعها مصممة من قبل شركات عالمية، بالإضافة إلى معالم ترفيهية مميزة وسينما ومطاعم مختلفة وذلك في واجهة جدة البحرية، حيث تقدر مساحة المشروع بأكثر من 137 ألف متر مربع، منها 70 ألف متر مربع قابلة للتأجير.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار عبد المحسن بن فواز الحكير: «نواكبُ من خلال مشروع جدة كوف رؤيةً عصريةً لدعم وتمكين السياحة في المملكة؛ ونسلِّطُ الضوء على جعل المشروع نموذجًا معاصرًا لكونه في موقع مميز مما يحقق طموحنا الذي نسعى من خلاله إلى تلبية تطلعات سُكان محافظة جدة وسُيّاحها».

وأضاف الرئيس التنفيذي: «نتطلّع إلى جعل مشروع جدة كوف واجهةً سياحيةً لمحافظة جدة خصوصًا كون المشروع يضمُّ بحيرةً مائيةً مساحتها 51 ألف متر مربع بعروضٍ موسيقيّة وضوئيّة رائعة على امتداد البحرِ الأحمر؛ وستكون هناك العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليَّات على البُحيرة والمؤثرات البصرية بالنافورة بالإضافة إلى وجود سينما ومجمعٍ للتسوق».

واختتم الحكير: «وضعنا استراتيجية وخارطة طريق للمشروع مع شركائنا العالميين لكي نتجاوز التوقعات على المستوى السياحي والترفيهي بالإضافة إلى بناء صورة عصرية ذات انطباع متجدد تتماشى بدورها مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتساهم في تحقيق أحد عناصر محور تحسين جودة الحياة».