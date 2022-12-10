أعلنت الشرطة الألمانية في دريسدن الألمانية اليوم السبت انتهاء أزمة احتجاز الرهائن باستسلام منفذ الهجوم، مشيرة إلى أن محتجز الرهائن هو نفسه الشخص الذي قتل والدته البالغة من العمر 62 عاما.

وقال المتحدث باسم الشرطة في دريسدن الألمانية إن «الوضع تحت السيطرة وليس هناك خطر داهم على الزوار لوسط دريسدن».

يذكر أن الشرطة الإلمانية أعلنت أنها تشن منذ الصباح عملية في وسط مدينة دريسدن على خلفية احتجاز رهائن.

وذكرت وسائل إعلام، من بينها صحيفة «بيلد»، أن رجلاً مسلحًا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت «بيلد» أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري.