راجع رجل هندي برفقة عائلته المستشفى وهو يشكو من آلم وانتفاخ في المعدة ليكتشف المرافقون له أنه قد ابتلع ما يقارب 1.5 كيلوجرام من العملات المعدنية

وكانت أسرة المريض الهندي، أسعفته إلى المستشفى بسبب تقيئه وآلام بطنه، ولكن بعد فحصه ذهل المسعفون في مستشفى هانغال سري كوماريشوار عندما اكتشفوا أنه ابتلع أكثر من 187 قطعة نقدية استقرت في معدته.

وكان المريض، الذي لم يذكر اسمه، يعاني من مشكلة نفسية، وتبين أنه ابتلع كمية هائلة من العملات المعدنية على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح الدكتور إشوار كالابورجي وفقا لصحيفة «ديلي ستار»، أنه «بناءً على أعراضه، أجرينا أشعة سينية وتنظيرًا ووجدنا عملات معدنية في المعدة، لذلك قررنا إجراء عملية جراحية له» وأضاف «كانت المعدة متوسعة بشكل هائل».

وتظهر صورة الأشعة السينية كيف تموضعت العملات بترتيب في بطنه، ومدى الاتساع الذي تسببت به في معدته.

وأكد الدكتور كالابورجي أنه الآن في طريقه إلى الشفاء، مضيفًا: «بعد ساعتين من الجراحة، استرجعنا جميع العملات المعدنية»