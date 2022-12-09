صادرت الأجهزة الأمنية في ألمانيا من مجموعة اليمينيين المتطرفين المتهمين بتدبير انقلاب في البلاد 130 ألف يورو ومجوهرات من الذهب والفضة وأسلحة نارية وبيضاء.

وحسب تقرير مجلة «شبيغل» الألمانية، تم العثور على مسدسات وسكاكين وسيف وأجهزة صاعقة كهربائية وقبعات وأجهزة الرؤية الليلية.

وأشارت المجلة إلى أن أفراد المجموعة حتى اللحظة الأخيرة كانوا يسعون لكسب دعم ممثلي الأجهزة الأمنية والجيش. وعقد آخر لقاء مع المشاركين في المؤامرة يوم 10 نوفمبر بشمال ألمانيا.

وكانت النيابة العامة الألمانية قد أعلنت عن إحباط محاولة الانقلاب في البلاد، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 25 مشتبها بهم من أصل الـ 50 في عملية أمنية أصبحت واحدة من أكبر العمليات في تاريخ ألمانيا.