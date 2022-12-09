أوردت مجلة «Jolie» أن الآيلاينر يسلط الضوء على جمال العيون، مشيرة إلى أنه يتم اختيار لون الآيلاينر المناسب بناء على لون العيون.وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن العيون البنية يغازلها آيلاينر بدرجات الأزرق، بينما تتلألأ العيون الزرقاء مع الآيلاينر بدرجات النحاسي.وتخطف العيون الخضراء الأنظار إليها من خلال الآيلاينر بدرجات الأحمر مثل البوردو والبنفسجي، في حين أن الآيلاينر بدرجات الميتالك البراقة مثل الذهبي والفضي والنحاسي يضفي على العيون الرمادية بريقاً ساحراً يأسر الألباب.