أرجعت الجمعية الألمانية للتغذية نقص المغنيسيوم إلى أسباب عدة. وأوضحت أن أعراض نقص المغنيسيوم تتمثل في تقلصات وآلام العضلات، لاسيما في باطن الساق، وارتعاش الجفن وعدم انتظام دقات القلب والصداع النصفي والغثيان وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى التعب والإرهاق والعصبية.وأضافت الجمعية أن الاحتياج اليومي للمغنيسيوم يراوح بين 300 و400 ملي غرام، مشيرة إلى أن المصادر الغذائية للمغنيسيوم تتمثل في بذور دوار الشمس وبذور الشيا وبذور الكتان ورقائق الشوفان وحبوب الكينوا والكاجو والبروكلي والسبانخ والكيوي والبازلاء والعدس والمياه المعدنية (50 مغم/‏لتر على الأقل).وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم تحت إشراف الطبيب.سوء التغذيةالتغذية أحادية الجانبالكورتيزونتناول الأدوية المدرة للبولداء السكري وأمراض الغدة الدرقية