يعد زيت الزيتون كنزاً من الفوائد لجسم الإنسان، فهو غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من التلف الخلوي المسبب لمجموعة من الأمراض المقلقة.وبحسب «البيان»، تقول أخصائية العلاج الغذائي ليندا فيزولي: «زيت الزيتون غني بالدهن الأحادي غير المشبع وحمض الأوليك».ويحتاج جسمنا إلى الدهون لامتصاص العناصر الغذائية، ولإنتاج الهرمونات، والطاقة، وحماية أغشية الخلايا والحفاظ على حرارة الجسم.يحتوي على أحماض مضادة للالتهاباتغني بالمواد المضادة للأكسدةيمنع تلف الخلايايفيد صحة القلبيقوي صحة المفاصل