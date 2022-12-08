نجح أطباء مصريون في استخراج هاتف محمول من بطن شاب باستخدام المنظار الطبي، كان قد ابتلعه وظل داخل معدته لأكثر من شهرين، ما جعله يعاني من آلام شديدة وفقدان للوزن. وجرت عدة محاولات لاستخراج الهاتف من معدته، إلا أنها باءت بالفشل قبل العملية الأخيرة. وقالت الدكتورة أسماء جميل، بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، إن الشاب يبلغ من العمر 23 عاماً، موضحة أنه ابتلع الهاتف ولم يتمكن من استخراجه لكبر حجمه، وظل داخل المعدة. وبحسب «إرم نيوز»، لفتت الدكتورة، في بيان، إلى أن الشاب حضر إلى مستشفى الباطنة التخصصي في جامعة المنصورة، وأخبر الأطباء أنه ابتلع هاتفاً محمولاً منذ نحو شهرين، ولم يخبر أحداً حتى تزايدت آلام المعدة، وبدأ في فقدان الوزن، وكان المنظار المحاولة الأخيرة قبل أن يتدخل الأطباء جراحياً لاستخراجه.