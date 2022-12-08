تحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً ساهراً ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض. وقالت إنها أعدت قائمة من أجمل أغنياتها لتقديمها في الحفل، الذي تستقبل فيه الساعات الأولى من العام الجديد مع الجمهور السعودي والعربي، بحسب حديثها في صفحتها الشخصية.وشاركت النجمة اللبنانية احتفالية أقامتها دار أزياء دولتشي آند غابانا على شاطئ ميامي بأمريكا، كشفت خلالها عن أصداء آخر أعمالها الفنية أغنية «ساعة بيضا»، التي أصدرتها في شهر يوليو الماضي، وقالت: لقد حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على قناة «روتانا» الرسمية بموقع «يوتيوب».وهي من كلمات أميل فهد، وألحان جورج مرديروسيان، وتوزيع روبير أسعد، وميكس وماستيرينغ فادي جيجي.