في واقعة ليست بجديدة، واستكمالا لوقائع سرقة مقتنيات وأجزاء أثرية من المساجد، اختفت 4 مقابض أثرية من مسجد الإمام الحسين الأثري بالقاهرة، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى تشكيل لجنة عاجلة لبحث حقيقة اختفائهم، كون الوزارة هي المسؤولة عن المسجد، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه وجه وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة الجهات المسؤولة بالبحث عن تلك المقابض المختفية في مخازن الوزارة، خشية أن تكون تمت إزالتها منذ تعرض المسجد لعمليات الترميم والصيانة التي قبيل شهر رمضان الماضي، وأنها لم يعاد تركيبها منذ ذلك الحين.

وكشف مسؤول أن الأوقاف والآثار قامت معاً بتفقد سرقة تلك المقتنيات، موضحاً أن الأزمة الكبرى هي كيفية عدم معرفة تلك السرقات على مدار كل تلك الأشهر الماضية منذ ترميم المسجد وإعادة افتتاحه مرة أخرى، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول كيفية التراخي، وعدم معرفة اختفاء تلك المقابض الأثرية المهمة، متوقعاً حال عدم الكشف عنها بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، لأهميتها الأثرية.