قادت الصدفة والملاحظة السريعة لعامل في مكتب لدفن الموتى، لإنقاذ حياة رجل وضع في ثلاجة الموتى بالخطأ، ليتبين أنه حي بعد ذلك، ولكنه توفي بعد يومين من إنقاذه.

وكان البرازيلي خوسيه ريبيرو نقل إلى المستشفى بسبب إصابته بسرطان اللسان المتقدم، وأعلن طبيب وفاته في مستشفى في غوياس وسط البرازيل، وتم إثر ذلك وضع الرجل البالغ من العمر 62 عاماً في كيس جثث وتخزينه داخل الثلاجة في المشرحة لمدة خمس ساعات، قبل نقله إلى مكتب الدفن لإقامة الجنازة، إلا أن العامل الذي كان في نوبة عمل لاحظ -بشكل صادم- أن عيني الرجل كانتا مفتوحتين وأنه كان يتنفس، وعلى إثرها تم نقل الرجل إلى المستشفى ولكنه توفي بعد يومين، بعد أن أصيب على ما يبدو بانخفاض درجة حرارة الجسم من الثلاجة.