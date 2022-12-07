قبضت شرطة تكساس بالولايات المتحدة، على «سائق متهور»، تبين لاحقاً أنه كلب! بعد اصطدام مركبتين في موقف للسيارات في «وول مارت».

وأكدت شرطة كيلجور أن الكلب كان خلف عجلة القيادة وقت وقوع الحادث. وخمنت الشرطة وفقا لموقع «ذا هيل» أن الكلب كان جالساً في الشاحنة الخالية بانتظار أصحابها الموجودين داخل المتجر، وأنه تحرك بعدما شعر «بتنميل رجليه» فبدأ بتغير وضعيته داخل قمرة القيادة.

ووفقاً للشرطة، فإن عمود التوجيه في السيارة كان متضرراً بالأساس، ما سمح للكلب على ما يبدو بتحريك الشاحنة عن طريق الخطأ. كما يُعتقد أيضاً أن الطوق الذي كان يرتديه الكلب قد علق بفرامل الطوارئ وحررها.

وقالت إدارة شرطة كيلجور «لا يبدو ذلك ممكناً، لكن شاهد عيان رأى الكلب خلف عجلة القيادة قبل وقوع الحادث مباشرة»، وأن الكلب «لديه بالتأكيد نظرة المذنب على وجهه».

وقالت الشرطة إنه لم يصب أحد في الحادث. كما أن الخبر لم يذكر كلفة الأضرار التي تسبب بها الحادث الغريب.