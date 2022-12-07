تداول مستخدمو «فيسبوك» في مصر، منشوراً حول «تخفّي اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بزيّ شعبي، وتفقده مستشفى أسيوط الجامعي، وإحالته 130 طبيباً وممرضاً للتحقيق».

وجاء نص المنشور «تحية لمحافظ أسيوط الشقيقة، لبس الجلابية ودخل مستشفى أسيوط الجامعي وشاف الأعمال وتم تحويل 130 شخصاً للتحقيق».

وأثار الأمر حالة من الجدل عبر صفحات ومجموعات «فيسبوك»، ما دفع جامعة أسيوط إلى إصدار بيان لتوضيح الحقيقة.

وقال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي في البيان «إنه من واقع عمليات الرصد والتحليل لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تناول شائعة تم تداولها تمثلت في إحالة 130 من الأطباء والتمريض والمسؤولين بالمستشفى للتحقيق بعد زيارة أحد المسؤولين، وهذه الشائعات عارية تماماً من الصحة».

وأكد رئيس جامعة أسيوط على ما تشهده مستشفيات جامعة أسيوط من إنجازات كبيرة، وخدمات طبية تقدم للمرضى من مختلف طبقات المجتمع بجميع محافظات الصعيد وبالمجان.

وحذّر من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الشائعات تستهدف تشويه الإنجازات، والتقليل من حجم الجهود المبذولة بمستشفيات جامعة أسيوط.

وأضاف أن من الضروري أخذ المعلومات من الصفحات الرسمية، أو صفحات المراكز الإعلامية الرسمية.