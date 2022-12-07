نصحت أخصائية العلاج الطبيعي ناتالي مارش، عبر موقع «إكسبريس»، موظفي المكاتب الذين يعانون آلام المفاصل الناتجة عن العمل من المكتب بمجموعة من الخطوات لتلافي ذلك، وقالت ناتالي، التي تدير العيادة الفيزيولوجية في هامبشاير، إن تدريب الحركة والقوة «أكثر أهمية» عندما يتعلق الأمر بالوقاية من التهاب المفاصل ومشكلات المفاصل الأخرى. «يأتي إليّ الكثير من المرضى يشكون من آلام المفاصل، وكثير منهم من العاملين في المكاتب. يبدو أن هذا هو الوقت من العام الذي يبدأ فيه العمل الجاد في التأثير على الناس مع برودة الطقس واقتراب نهاية العام»، وفقاً لروسيا اليوم.النهوض والتحرك وعدم الثباتتمارين تقوية المفاصل150 دقيقة تمارين هوائية في الأسبوعالمشي أكثر من 10000 خطوة يومياًتغيير وضعيات الجلوس