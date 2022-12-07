نصحت أخصائية العلاج الطبيعي ناتالي مارش، عبر موقع «إكسبريس»، موظفي المكاتب الذين يعانون آلام المفاصل الناتجة عن العمل من المكتب بمجموعة من الخطوات لتلافي ذلك، وقالت ناتالي، التي تدير العيادة الفيزيولوجية في هامبشاير، إن تدريب الحركة والقوة «أكثر أهمية» عندما يتعلق الأمر بالوقاية من التهاب المفاصل ومشكلات المفاصل الأخرى. «يأتي إليّ الكثير من المرضى يشكون من آلام المفاصل، وكثير منهم من العاملين في المكاتب. يبدو أن هذا هو الوقت من العام الذي يبدأ فيه العمل الجاد في التأثير على الناس مع برودة الطقس واقتراب نهاية العام»، وفقاً لروسيا اليوم.
النهوض والتحرك وعدم الثبات
تمارين تقوية المفاصل
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المشي أكثر من 10000 خطوة يومياً
تغيير وضعيات الجلوس
النهوض والتحرك وعدم الثبات
تمارين تقوية المفاصل
150 دقيقة تمارين هوائية في الأسبوع
المشي أكثر من 10000 خطوة يومياً
تغيير وضعيات الجلوس