كشف طبيب أمراض قلب أن متلازمة «القلب المكسور» قد تؤدي إلى الوفاة.ومتلازمة القلب المكسور تعرف بالعديد من الأسماء، مثل اعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد أو اعتلال عضلة القلب «تاكوتسوبو» أو متلازمة الانتفاخ القمي، وهي حالة قلبية مؤقتة تشبه النوبة القلبية، وتتطور استجابةً للإجهاد البدني أو العاطفي الشديد أو الحزن الشديد، مما يتسبب في حدوث ضعف سريع وشديد لعضلة القلب، وقد يؤدي إلى الوفاة. وحذر الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب، من حدوث نوبة قلبية قد تكون عواقبها وخيمة بسبب الإجهاد الشديد.وعلق الأخصائي، في حديث لصحيفة «إزفيستيا» على الأسئلة التي تنشر في الإنترنت، حول ما إذا كان القلب لا يتحمل الحزن.وقال: «هذه حقيقة، لأنه على خلفية صدمة قوية أو إجهاد شديد، يمكن أن تنشأ متلازمة القلب المكسور أو اعتلال تاكوتسوبو القلبي. فيحصل في الجزء العلوي للقلب توسع، يؤدي إلى ظهور موقع لا يتقلص ولا يعمل، أي يتغير شكل القلب المعتاد، حيث يتوسع في الجزء العلوي وينكمش في قاعدته، مثل عنق الزجاجة».