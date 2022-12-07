تصدر مسلسل الدراما الاجتماعية «النزوة» المرتبة الأولى، ضمن الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد، مع اقتراب عرض حلقاته الأخيرة.ويتناول المسلسل التشويقي، على 15 حلقة، جريمة قتل تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى أكثر من جهة، وتتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصداً الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين.والمسلسل بطولة خالد النبوي، وعائشة أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ومن إخراج أمير رمسيس.والعمل مُقتبس من المسلسل الأمريكي «العلاقة» (The Affair)، الذي استمر على مدار 5 مواسم، بداية من 2014 وحتى 2019. وتناول جريمة قتل يُتّهم بها أكثر من طرف، وخلال التحقيقات نتعرّف على الحبكة بأثر رجعي.إذ نشهد علاقة شائكة تنشأ بالصدفة بين شخص وامرأة ناضجين، يترتّب عليها الكثير من التعقيدات التي تطال الجميع. وهو ما يستعرضه العمل مُسلطاً الضوء على قصص الحب وما يجري بها إذا ما أصاب أحد طرفيها الفتور، أو حدث بين الزوجين صدع من الصعب تجاوزه.