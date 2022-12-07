طرحت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية وظيفة غير عادية براتب سنوي 170 ألف دولار، 637 ألف ريال، تتلخص مهمة هذه الوظيفة في تخليص المدينة من الجرذان.ويريد عمدة نيويورك إريك آدامز، دفع هذا الراتب الضخم لشخص ما يكره بشدة الفئران، وعاشق للتخلص منها، حسب منشوره عبر حسابه الرسمي على «تويتر».وغرد آدامز، قائلاً: «لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الفئران. إذا كان لديك الدافع والتصميم والغريزة القاتلة لمحاربة الفئران المنتشرة في مدينة نيويورك بلا هوادة.. فإن وظيفة أحلامك تنتظرك».