قالت الجمعية النمساوية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطن لجيوب الأنف، موضحة أنه يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها العدوى البكتيرية أو الفايروسية.وتتمثل أعراض التهاب الجيوب الأنفية في إفرازات قيحية من الأنف وانسداد الأنف تماماً وتراجع حاستي الشم والتذوق وانبعاث رائحة كريهة من الفم، بالإضافة إلى الصداع والشعور بالضغط في الرأس وتورم الأنف والحمى والإعياء.أمراض المسالك التنفسية (الربو)الحساسيةالانسداد الرئوي المزمن (COPD)الجيوب الأنفيةالزوائد الأنفية والاعوجاج