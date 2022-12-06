توفي طفل آخر في بريطانيا، الاثنين، بعدما جرى تشخيص إصابته ببكتيريا «المكورات العنقودية - آي».

ومع هذه الوفاة، ترتفع إلى 8 حصيلة وفيات بكتيريا «المكورات العنقودية - آي» خلال الأسابيع الأخيرة في بريطانيا.

وكانت البلاد سجلت قبل ساعات الوفاة رقم 7 بسبب هذه العدوى، وهي لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً في لندن.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، مساء الاثنين، أن الضحية الجديدة رقم 8 طالب في مدرسة أساسية في مقاطعة هامبشاير، جنوب بريطانيا.

وانتشر شكل معدٍ للغاية من عدوى بكتيريا «المكورات العنقودية - آي» في شتى أنحاء بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة، مع تحذير الحكومة البريطانية للأهالي بأن يكونوا يقظين في مواجهة الأعراض التي تظهر على أطفالهم. ومع ذلك، أكدت أن هيئة الخدمات الصحية في البلاد «إن إتش سي» مهيأة بشكل جيد لمواجهة تفشي العدوى، مؤكدة أنه لا يوجد أي نقص في المضاد الحيوي الذي يحارب هذه المشكلة الصحية.

وتسبب هذه العدوى التهاباً في الحلق وحمى تؤدي إلى طفح جلدي، وتحدث نتيجة الاتصال الجسدي أو من قطرات العطس والسعال.

وحذرت السلطات من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، أو أولئك المصابين بفايروس نقص المناعة «الإيدز»، أو الذين يستخدمون المنشطات، أو الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان؛ هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، إلى جانب الأطفال.