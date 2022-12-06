تسبب نشر صورة على «فيسبوك» في قتل شاب، بعد أن طعنه تاجر أسماك في القلب عقاباً له، في منطقة أبوقير شرقي محافظة الإسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة أبوقير.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين صحة الواقعة، إذ تم العثور على جثة المجني عليه (صاحب محلات جزارة وسيراميك) غارقاً في دمائه.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المتهم وقع بينه وبين المجني عليه خلاف، ونشر المتهم صورة للمجني عليه عبر موقع «فيسبوك» بعدما دبت الخلافات بينهما، بعد أن بادله الأخير صوراً نشرها على «فيسبوك» أيضاً، فقرر المتهم التخلص من المجني عليه، وطعنه بسكين أمام منزله.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة، وجرى حبس المتهم على ذمة التحقيق.