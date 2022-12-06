توصل فريق من الباحثين المنتسبين إلى مؤسسات متعددة في الصين، بمشاركة باحث في الولايات المتحدة، إلى وجود صلة بين تلوث الهواء ومعدلات ولادة أطفال ميتين (الإملاص)، لا سيما في البلدان الفقيرة.وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة «نيتشر كومينيكيشنز»، يتوفى الأطفال في هذه الحالة قبل الولادة بفترة وجيزة أو أثناءها بعد استكمال فترة الحمل تقريباً. وتقدر منظمة الصحة أن ما يقرب من مليوني حالة حمل ميت تحدث في جميع أنحاء العالم سنوياً.واشتبه الباحثون في أن تلوث الهواء يلعب دوراً إلى جانب العوامل المعروفة، مثل مضاعفات المخاض، أو مشاكل المشيمة، أو وجود مشاكل صحية لدى الأم.وأظهر تحليل البيانات روابط قوية بين ارتفاع مستوى تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، وخصوصاً في البلدان الأكثر فقراً، وزيادة وفيات المواليد عند الولادة.وتصدرت الهند قائمة الدول الأعلى تسجيلاً لحالة ولادة طفل ميت، والتي تبلغ 217000 من أصل 25 مليون ولادة كل عام، وهي الدولة التي تشهد أسوأ معدّل تلوث للهواء بالجسيمات الدقيقة.