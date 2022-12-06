كشف تقرير فرنسي التغييرات التي تحدث في الدماغ وعلى هرمونات الجسم، عند شعور الإنسان بحالة من الغضب، وانعكاس ذلك على السلوك.وبحسب موقع «nospensees»، فإنه «عند الغضب تحدث في الدماغ تفاعلات تلقائية تحدد ما تشعر به والطريقة التي تتصرف بها نتيجة لذلك».وذكر التقرير، بحسب «إرم نيوز»، أن «الغضب يغيّرنا ويضعنا في مواجهة أشخاص آخرين، ويجعلنا نلجأ لخيارات لا يمكن أن نختارها في الظروف العادية أبداً».وأضاف، أن «الغضب رد فعلٍ انفعالي يحدث عندما نشعر بالظلم أو بالتهديد، وبالتالي فإنه يقودنا إلى الرد لحماية أنفسنا والدفاع عنها، لتجنب نوع معيّن من الضيق والانزعاج وعدم الراحة، أو للحصول على فائدة ما يعني أن الغضب انفعال ضروري ومفيد، لأنه يجعلنا قادرين على التفاعل ويسمح لنا بوضع حدود».وتابع التقرير، أنه «عندما نغضب يطلق الجسم كميات أكبر من مادة النورإِبينِفْرِين أو النورأدرينالين، ما يؤدي إلى زيادة الإثارة الجسدية والانفعالية. وهذا ما يحث على زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، كما ترتفع مستويات الدوبامين (الذي يحثنا على المنافسة والدفاع ضد المخاطر)، والجلوتامات وهو ناقل عصبي».وعلى العكس من ذلك، أثناء نوبة الغضب تنخفض مستويات هرمون السيروتونين وهرمون الفازوبريسين.