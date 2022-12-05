قررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم (الإثنين) حجز الدعوى القضائية المطالبة بمنع ظهور الفنان محمد رمضان، بوسائل الإعلام المختلفة وعدم نشر أخباره للحكم بجلسة 25 ديسمبر الجاري.

وذكرت الدعوى أن أعماله الفنية ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، واختصم المحامي سمير صبري في دعواه كلًّا من: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان، مؤكداً في دعواه أن النقابة تعكس القيم التي تربى عليها المصريون، وتمثل القوة الناعمة للدولة، مطالباً بضرورة شطب «رمضان» من جداول نقابة الممثلين، لكونه يقدم أدوارًا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري.

وأضاف مقيم الدعوى: «انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدون أعمالا فنية تحرض على العنف، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئًا للشباب المصري، وتمثل انحدارًا فنياً وأخلاقياً، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعًا عن مبادئه».