استدعت جهات التحقيق المصرية، الفنانة شيرين عبدالوهاب، للاستماع إلى أقوالها في التنازل عن بلاغها ضد زوجها الفنان حسام حبيب.

وجاء الاستدعاء بعد اتهامها حسام حبيب بالتعدي والتهجم عليها داخل مسكنها الخاص بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، عقب خلاف وقع بينهما، الأمر الذي دفع شيرين للاتصال بشرطة النجدة لحمايتها وبناتها من حسام.

ويفيد البلاغ باستنجاد الفنانة شيرين عبدالوهاب بالنجدة لحمايتها من حسام حبيب، وأخذ إجراء ضده بعدم التعرض لها هي وبناتها، وعلى الفور تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء مدحت فارس، إخطاراً من مفتش مباحث الشيخ زايد العقيد محمد ربيع، بتفاصيل البلاغ.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد كلفت المحامي الخاص بها ياسر قنطوش، بالتنازل عن القضايا ضد حسام حبيب بشكل رسمي في البلاغين المقدمين بخصوص الاستيلاء على السيارة وبعض وقائع استخدام العنف ضدها.

وشهدت الأيام الأخيرة عقد قران شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية، رغم الأزمات الكبيرة التي حدثت بين الثنائي خلال الفترة الماضية، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى، وأثار أمر رجوعهما جدلا واسعاً بين محبي الفنانة.