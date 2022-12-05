أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أن الفنانة منة شلبي لم تتم إحالتها لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة حيازة المواد المخدرة.

وأوضح أنه أجرى اتصالاً مع مكتب النائب العام لمعرفة حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة المواد المخدرة، ونفى ذلك.

وأكد نقيب المهن التمثيلية عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن إحالة منة شلبي إلى محكمة الجنايات جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن تلك الأخبار عارية من الصحة.

وفي وقت سابق، قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، إذا ما سددت ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه.