في بث حي على الهواء مباشرة يعود البرنامج الشهير «مشكلات من الحياة»، الذي تجاوز عمره العشرين عاماً، ويعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المصلح على قناة اقرأ الفضائية.

«مشكلات من الحياة» برنامج بدأ منذ انطلاقة قناة اقرأ الفضائية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن يحظى بشعبية كبيرة في العالم، ويعتبر الملاذ الآمن لمعظم متابعيه المسلمين من شتى أصقاع الأرض، إذ يجيب فيه المصلح على أسئلة المشاهدين واستفساراتهم ومشكلاتهم الحياتية اليومية.

برنامج «مشكلات من الحياة» يُبث على قناة اقرأ الفضائية على الهواء مباشرة الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد الإثنين في الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما توفر قناة اقرأ الحلقة لمتابعيها على يوتيوب ومنصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من الأسئلة في البرنامج.