غيّب الموت، اليوم (الأحد)، الإعلامي المصري الشهير مفيد فوزي، عن عمر يناهز 89 عاماً، بعد صراع مع المرض، وهو ما أعلنت عنه ابنته الوحيدة الإعلامية حنان مفيد فوزي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية في القنوات المرارية، وعانى بسببها من مضاعفات خطيرة، ومكث بأحد المستشفيات الخاصة حتى رحل عن عالمنا اليوم.

ومفيد فوزي يعد «أيقونة الإعلام المصري» ويعد من أشهر من حاور المشاهير داخل وخارج مصر، ولعل من أبرز من محاورهم رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات، وحاور جميع وزراء داخلية مصر بداية من حسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وزكي بدر حسن الألفي، وحتى حبيب العادلي، وكذلك العديد من رؤساء الوزراء في مصر أهمهم عاطف عبيد، كمال حسن علي، وعلي لطفي، وكمال الجنزوري، وأحمد نظيف.

كما قدم العديد من البرامج الحوارية التي كانت حديث الرأي العام من أشهرها «حديث المدينة» و«مفاتيح» وكشف في تصريحات تلفزيونية سابقة عن أجره في برنامج «حديث المدينة» الذي حقق نجاحاً كبيراً على التلفزيون المصري، مؤكداً أنه بالرغم من نجاح البرنامج إلا أن أجره كان 340 جنيهاً في الحلقة الواحدة.

كما قدم العديد من البرامج الإذاعية منها برنامج «فوازير رمضان» مع الراحلة آمال فهمي لمدة 10 سنوات، وبرنامج «أوافق أمتنع»، ثم برنامج «فنجان شاي»، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، منها برنامج «ضيف في ليلة صيف»، و«خواطر على الهوا»، وبرنامج «أين هم الآن»، وأخيرا برنامج «نجوم الشر».

بدأ مفيد فوزي حياته العملية في مؤسسة روز اليوسف، حيث تدرب على فنون الكتابة الصحفية، وبعدها عين محرراً بمجلة صباح الخير في عام 1957، وعمل بها لفترة طويلة حتى تولى منصب رئيس التحرير لمجلة صباح الخير وذلك لمدة 8 سنوات متتالية، وقد أثرى عالم الصحافة بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية، وهو من مواليد 19 يونيو 1933، ولد في محافظة بني سويف، وتخرج في كلية الآداب - جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.

كما شارك «فوزي» في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحافي ومحاور هما «حديث المدينة» من إنتاج ماجدة الصباحي، و«معالي الوزير» مع الفنان أحمد زكي ويسرا.