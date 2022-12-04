كشفت خريطة جديدة أكثر الأماكن خطورة للسفر إليها في عام 2023، وتشمل القائمة الآن أوكرانيا لأول مرة.وأصدرت شركة International SOS لإدارة مخاطر السفر خريطة مخاطر السفر السنوية لمساعدة الأفراد والشركات على معرفة الأماكن الآمنة للسفر إليها. وباستخدام نهج «قائم على البيانات»، صنف الخبراء أفغانستان وسورية ومالي والعراق وأوكرانيا على أنها «من المحتمل أن تكون الأكثر خطورة» لزيارتها العام القادم.وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، اعتبرت الشركة أوكرانيا دولة «متوسطة» الخطر من حيث الأمن، لكنها الآن وصلت إلى مستوى مرتفع الخطورة.وقال المؤشر إن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكذلك معظم أجزاء أوروبا لا تزال منخفضة المخاطر نسبياً. في حين اعتبرت كل من النرويج وفنلندا وسويسرا والدنمارك وأيسلندا الأكثر أماناً للسفر في 2023.ولا تزال أمريكا الجنوبية، وفقاً لـInternational SOS، خليطاً من المناطق عالية ومنخفضة المخاطر. الأرجنتين وتشيلي، على سبيل المثال، منخفضة المخاطر، في حين أن ارتفاع الجريمة في كولومبيا وسط الوباء أدى إلى وجودها في المناطق عالية الخطورة.ووجد الخبراء أن معدلات حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق واضحة في المملكة المتحدة وأجزاء كبيرة من أوروبا. ويعاني واحد من كل 7 أشخاص في العالم حالياً من واحد أو أكثر من الاضطرابات العقلية أو اضطرابات تعاطي المخدرات. ووجد المؤشر أنه في دول مثل غرينلاند وإسبانيا وأستراليا واليابان، يعاني ما بين 17.5 و20% من الناس من شكل من أشكال حالات الصحة العقلية.وكذلك إيران، التي عصفت بها أشهر من الغضب والاحتجاجات التي قادتها النساء ضد القوانين الصارمة في البلاد، تصنف أيضاً ضمن أسوأ حالات الصحة العقلية على مستوى العالم، بحسب موقع ميترو البريطاني.