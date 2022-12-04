شهدت منطقة عزبة النخل أحد أحياء شرق القاهرة، مساء اليوم (السبت)، حادثاً مروعاً، إذ دهست حافلة «مينى باص» 10 مواطنين بينهم طفل، أثناء تصادف مرورهم بأحد الشوارع، وإصابة مثلهم، كون المنطقة مكتظة بالسكان.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، وتم وضع الضحايا بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأمنية، أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق بسبب عدم تحكمه في السيارة أثناء نزولها بأحد الكباري بتلك المنطقة، وتبين تعطل الفرامل بشكل مفاجئ أثناء نزولها من الكوبري، ما أدى إلى الإطاحة بكل من تصادف أمامه، وسط حالة من الصراخ والفزع بين المواطنين، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش المرور لرفع حُطَام الحادث وتسيير حركة المرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على السائق لإجراء تحليل المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، أصيب 9 أطفال اليوم في حادث انقلاب أتوبيس رحلات يحمل أطفالاً بمنطقة شلالات وادي الريان بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي محافظة أسيوط بصعيد مصر، أصيب 10 أشخاص أيضا مساء اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتولت النيابة العامة التحقيق.