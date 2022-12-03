تسببت هزة أرضية عنيفة تعرضت لها إجزاء من جزيرة جاوة في اندونيسيا اليوم (السبت) في حالة من الذعر ودفع الناس إلى الشوارع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات حسبما ذكره موقع روسيا اليوموقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الهزة بلغت 5.7 درجة.وقالت إن مركزه كان على بعد 18 كيلومترا جنوب شرق بنجار، وهي مدينة تقع بين مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الوسطى، مضيفة أنه كان على عمق 112 كيلومترا.وأفاد مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو بأن أحد السكان أصيب في قرية سيلاوي بمنطقة غاروت بمقاطعة جاوة الغربية، ولحقت أضرار بمدرسة وأربعة منازل على الاقل.وذكر أن السلطات ما زالت تجمع معلومات عن الأضرار.وأوضح حاكم المنطقة رودي غناوان، في مقابلة تلفزيونية، أن الكثيرين من سكان غاروت لا تزال تطاردهم كارثة سيانجور والانهيارات الأرضية.وأضاف غناوان أنه باستثناء المصاب، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا آخرين من جميع القرى البالغ عددها 42 قرية في غاروت، إحدى أقرب المناطق لمركز الزلزال، بحلول مساء السبت.