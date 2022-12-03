كشفت الدكتورة كوثر محمد نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ في مصر، عن تفاصيل الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي.

وقالت نقيبة التمريض في بيان لها، الجمعة، إن أحداث الواقعة بدأت عند وصول شخص بصحبة أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، بالتزامن مع انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى، وعند إبلاغ التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة طلب إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية.

وأضافت: "رفض الشخص المصاحب للحالة ذلك وطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ في سباب العاملين بالمستشفى، في نفس الوقت الذي اصطحب فيه التمريض الحالة وإيداعها بسرير في الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى يتم مناظرتها".

ووفقا لشهادة التمريض في المستشفى، فإن السيدات المصاحبات للحالة بدأن في تهديد أطقم التمريض بالمستشفى وتوعدوهن بالضرب، بعدها دخل رجلان لقسم النساء وقاموا بضرب طاقم التمريض المتواجد بالقسم، وحاولت إحدى الممرضات الاتصال بالطوارئ لطلب النجدة فتم الاعتداء عليها وأسفر ذلك عن إجهاضها.

ونتج عن الواقعة إصابة 5 ممرضات وإجهاض أخرى، بالإضافة إلى إصابة ٣ عاملات.