يُعتبر العلاج بمنتجات خلية النحل تقنية واعدة لعلاج بعض الأمراض المزمنة والمستعصية، حيث تقوم على الاستفادة من كافة مُنتجات خلية النحل وبينها العسل وحبوب اللقاح وغذاء ملكات النحل والعكبر وغيرها، عن طريق الفم (الأكل)، وعبر تقنية الوخز بالإبر أو من خلال تركيبة كيميائية لمضاد حيوي طبي فعال لأدوية توصف طبياً لعلاج أمراض مزمنة ومستعصية مثل ضمور العضلات والروماتيزم والروماتويد وقصور الموصلات العصبية، وأمراض المناعة الذاتية والذئبة الحمراء، ولرفع كفاءة جهاز المناعة، وذلك وفقاً لمنهجية علمية طبية خالصة جرى تجريبها مختبرياً وسريرياً ومن ثم اعتمادها.

وجاءت هذه التقنية نتيجة أبحاث ودراسات وتجارب وعلاجات سريرية عُرضت في مؤتمرات علمية عالمية في ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وفي أول مؤتمر عربي خاص بالعلاج بمنتجات خلايا النحل عُقد في مصر العام 2017، وفي 4 ديسمبر 2022 يلتئم المؤتمر الدولي الثالث للعلاج بمنتجات النحل في جمهورية مصر العربية بمشاركة مختصين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وتركيا ودول عربية وأفريقية، وحضور لفيف من الشخصيات ذات الاهتمام والتي من المتوقع أنّ تكتسب مهارة أو تصقل ما لديها من مهارات في المجال.

وحول هذا المؤتمر أوضح نائب رئيس المؤتمر المدير العام لمجموعة النحل الجوال الخبير أحمد فايز القثامي أنّه ستشارك في المؤتمر رموز عالمية في المجال، بينهم الدكتور تيموشين رئيس الجمعية التركية للعلاج بمنتجات النحل، ورئيس الجمعية الأمريكية للعلاج بالنحل، ورئيس الجمعية الكندية، والدكتور علي سبعاوي من فرنسا ممثلاً عن الجمعية الفرنسية للعلاج بمنتجات النحل، والدكتورة سالود من إسبانيا، وغيرهم.