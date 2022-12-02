ينحاز الإنسان بطبعه إلى كسر الرتابة، فيطمح في أحيانٍ كثيرة لأن يغير عمله، وربما يشعر بالتذمر لأنه قضى فترة طويلة في وظيفة واحدة، لكنه قد لا يجرؤ الإقدام على خطوة الاستقالة لعدة أسباب.وذكر موقع «لايف هاكر» أن بعض الأشخاص يشعرون أنهم «عالقون» في وظائفهم، لأنهم لا يحققون ما يصبون إليه مهنياً.وأضاف أن بعض الأشخاص مثلاً قد يترددون في الاستقالة، لأن العمل يعني استقرار العائلة بالنسبة إليهم، فالشخص المتزوج، لن يترك وظيفته ويذهب إلى المجهول، في حين أن وظيفته الحالية توفر تأميناً صحياً لزوجته وأبنائه.وينصح الخبراء الموظف باتباع نصائح في حال كان غير قادر على اتخاذ قرار المغادرة.يتعين على الشخص المتذمر أن يتساءل حول البديل الممكن، وماذا سيحصل لو أنه تخلى عن وظيفته في لحظة غضب.ويمكن للموظف «المُستاء» من عمله أن يخرج من مكتبه ويتمشى لعشر دقائق بعد عمله عدة ساعات، وعندئذ، سيشعر أنه التقط الأنفاس وبات مزوداً بطاقة للعمل مجدداً.وتبعاً لذلك، فإن النصيحة الثالثة تستوجب أن يكون الموظف المتذمر حريصاً على مواكبة ما هو جديد في مجال عمله، لا أن يبدي الاستياء فقط.تغيير بعض العادات اليوميةأخذ قسط راحة أثناء العملالحرص على مواكبة الجديدالآفاق الجديدة بحاجة إلى مهاراتالتفكير في البديل الممكن