يهتم الآباء والأمهات بتربية أطفال ناجحين، ويصاب البعض بالحيرة حول أفضل الأساليب وأنسبها لتحقيق تلك الغاية.ونقلت «العربية»، عن خبير التربية بيل مورفي جونيور، مجموعة من أفضل النصائح الأبوية المستمدة من الدراسات والأبحاث والخبرة المكتسبة بشق الأنفس للآباء، الذين يبدو أنهم قاموا بعمل جيد مع أطفالهم، والتي تتميز ببساطتها ويمكن أن تؤتي ثمارها على المدى الطويل. وتوصل باحثون إلى أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأطفال في الجلوس في منازلهم، قل احتمال تحقيقهم لإنجازات أكاديمية بين أقرانهم، إذ يجب أن يقوم الطفل، إلى جانب تنمية قدراته الأكاديمية، بممارسة نشاط بدني كافٍ في الهواء الطلق.المساندة في وقت الشدائدتنمية الذكاء العاطفيإتاحة مساحة للتجربة والفشلالمشاركة في الأعمال المنزليةالنوم الجيد والخروج للعب