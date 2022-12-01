في أحدث تحركات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في «تويتر»، تلقى مهندسو «تويتر» بريداً إلكترونياً في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، يوضح توقعات المالك الجديد للمنصة. ونقل موقع «Platformer»، أن المديرين عليهم تحديد أصحاب الأداء المنخفض على أساس منتظم. وأوضح الموقع أن هؤلاء الموظفين لديهم ما يصل إلى 4 أسابيع لتحسين أدائهم أو أنهم في الخارج.ومن المتوقع أن يقوم مهندسو ومديرو البرمجيات بتنفيذ ذلك كل أسبوع، ويشمل ذلك التحليلات والتوثيق ومساعدة زملاء الفريق والتي تعتبر جزءاً أساسياً من وظيفتهم ولكنها ليست بديلاً عن كتابة التعليمات البرمجية.يشار إلى أن مالك المنصة الجديد كان أصدر تعليمات جديدة منذ استحواذه عليها شغلت العالم بأسره خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من أن يؤدي تسريح عدد كبير من الموظفين إلى زيادة الثغرات والمشكلات.وسجلت المنصة عدداً من المشكلات، منها النظام الآلي لحقوق الملكية الفكرية الذي توقف فترة وجعل بعض المستخدمين ينشرون عدداً من المقاطع ذات الحقوق، وظلت على المنصة ساعات قبل إزالتها.