تصدر تطبيقا «توكلنا خدمات» و«نفاذ» قائمة أكثر التطبيقات تحميلاً في المملكة عبر متجر أبل لعام 2022.وسجل تطبيق «توكلنا خدمات» في المملكة، وفقاً لآخر إحصاءات، أكثر من 13.7 مليون مستخدم نشط، وتم من خلال التطبيق إجراء أكثر من ملياري عملية خلال عام 2022، بواقع أكثر من 9 ملايين عملية في اليوم، منها إصدار أكثر من 27 مليون تصريح لأداء مناسك العمرة، وتسجيل 500 ألف متبرع بالأعضاء، وأكثر من 192 ألف عملية لخدمات أسعفني ونداء الاستغاثة.وحقق تطبيق «نفاذ» أكثر من 8 ملايين تحميل، وأكثر من 6.7 مليون مستخدم فعّال، وأكثر من 98 مليون عملية قبول طلبات، وذلك بتكامله مع أكثر من 400 منصة وتطبيق، حيث يعد التطبيق أحد منتجات منصة النفاذ الوطني، والذي تم تطويره بدعم من وزارة الداخلية، إذ يأتي لإتاحة التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعلة من «أبشر»، وكخيار إضافي لقنوات الدخول الأخرى؛ وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وموثوقة. يذكر أن التطبيقين ذاتهما ضمن قائمة أكثر 5 تطبيقات تحميلاً عبر متجر «جوجل» في تصنيف التطبيقات المماثلة.