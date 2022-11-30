عقدت الجمعية العمومية العادية لمؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن صالح كامل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والمستشار خالد بوعلي ممثلاً عن وزارة الإعلام، اجتماعها السنوي عبر الاتصال المرئي السبت 19 نوفمبر 2022.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية وممثل وزارة الإعلام المستشار خالد بوعلي.

واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن الأداء العام للمؤسسة خلال العام 2021، قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد عرب هاشم، الذي اشتمل على الإنجازات التي حققتها إدارة المؤسسة والتحرير والتي حققت من خلالها عدة جوائز عالمية خلال الفترة الماضية. كما استعرضت الجمعية قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للمؤسسة عن العام المالي الماضي 2021، وعرضا مرئيا عن تطور المحتوى الخبري الرقمي للصحيفة وتأهيل العاملين للتعامل مع متغيرات ومواكبة الإعلام الجديد.

كما اطلع أعضاء الجمعية على:

1- تقرير مجلس الإدارة وما تضمنه من قرارات وإجراءات تم تنفيذها لمعالجة أوضاع المؤسسة من تخفيض المصروفات بشكل كبير ومواجهة التحديات والظروف المهنية الراهنة.

2- مما أدى إلى تراجع نتائجها المالية برغم الجهود المتواصلة لتقليص المصروفات قدر المستطاع والحفاظ على مكتسباتها ووسائلها الصحفية وتقديم رسالتها الإعلامية الوطنية بالشكل المطلوب والمأمول.

3- وأثنت الجمعية على قرارات المجلس وتوجيهاته لمواجهة الانخفاض في إيرادات المؤسسة بصفة عامة ومواجهة التزاماتها. كما أثنت على التطور الذي شهده المحتوى الخبري الرقمي وتطوير العاملين وقدرتهم على مواكبة الإعلام الجديد بأنواعه كافة، لاسيما أن المؤسسة شهدت خلال الفترة الماضية تحديات وصعوبات أثرت على الإعلام بصورة عامة.

وفي ختام الاجتماع تمنى أعضاء الجمعية العمومية التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة في مسيرتهم وأعمالهم للنهوض بالمؤسسة بما يتوافق مع طموحات المساهمين والقراء على حد سواء.