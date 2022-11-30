يصنف خبراء التغذية السبانخ بأنها واحدة من أكثر الخضروات الورقية المليئة بالعناصر الغذائية والتي تتميز باستخدامات متعددة في المطبخ، أي أنه يمكن تناولها في صور متعددة إما مطبوخة أو خضراء أو عصير، إضافة إلى الفوائد الصحية المثبتة علمياً.وكشف موقع «إيتنغ ويل» المتخصص في الشؤون الصحية، أنه عند تناولها يحصل الجسم على 16% من الهدف اليومي من فيتامين «C»، و25% من حمض الفوليك، و26% من فيتامين «A» اليومي، و200% من فيتامين «K» المستهدف؛ إضافة إلى البوتاسيوم. وحدد الموقع 5 فوائد مذهلة لتناول السبانخ وهي:حماية العينين ورؤية قويةبشرة أكثر إشراقاًعظام أقوىتحسين ضغط الدمالتعافي من إجهاد الرياضة