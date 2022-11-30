تعرض تطبيق واتساب لأكبر هجمة إلكترونية واختراق للبيانات في تاريخه، حيث يتم عرض أرقام هواتف نحو 500 مليون مستخدم للبيع عبر الإنترنت. وأفاد تقرير حديث صادر عن «Cybernews»، أنه تم نشر إعلان على منتدى مجتمع خاص بجماعة هاكرز، مدعياً أنه يبيع قاعدة بيانات 2022 من 487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي واتساب. وفي 16 نوفمبر، نشر أحد المشاركين إعلاناً على منتدى مجتمع القرصنة المعروف، زاعماً أنهم يبيعون قاعدة بيانات 2022 تضم 487 مليون رقم هاتف محمول لمستخدمي واتساب. ويدعي الشخص الذي قام بالتهديد، أن هناك أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي مدرج، وجزءاً كبيراً آخر من أرقام الهواتف تخص مواطني مصر (45 مليوناً)، وإيطاليا (35 مليوناً)، وفرنسا (20 مليوناً) وتركيا (20 مليوناً)، والمملكة المتحدة (11 مليوناً)، وروسيا (10 ملايين).