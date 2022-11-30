لا تزال الصفعة «المدوية» التي وجهها ويل سميث لزميله كريس روك، خلال حفل الأوسكار في مارس 2022، تطارده. وعبر سميث عن قلقه حول تبعات الصفعة على فيلمه الجديد. وأكد الممثل الأمريكي أنه يعرف أن الجمهور قد لا يكون مستعداً لرؤيته على الشاشة وذلك أثناء الترويج لفيلمه الجديد «Emancipation»، الذي سيصدر 9 ديسمبر القادم.واعترف النجم العالمي خلال لقاء مع قناة Fox5، بأن ما حصل معه في حفل الأوسكار قد يكون غيّر الطريقة التي يمكن أن يستقبل بها الجمهور فيلمه القادم، معبراً عن أمله ألا تؤدي أفعاله إلى «معاقبة» الفيلم ككل.وقال: «الشيء الوحيد الذي يقلقني فريقي بالعمل، أمنيتي بألا تتم معاقبة فريق الفيلم بأكمله بسبب أفعالي»، مشيراً إلى أن المخرج أنطوان فوكوا والمصور السينمائي روبرت ريتشاردسون وبن وشارمين، قاما بعمل رائع.وأضاف: «كنت لا أنام جيداً في كل ليلة أفكر فيها بما سيحدث لفريقي، ولكنني سأفعل كل ما بوسعي لتسليط الضوء على عمل كل واحد منهم لأنهم يستحقون».