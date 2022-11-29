كشف باحثون في جامعة سون يات سين الصينية، ومعهد يونان للسيطرة على الأمراض المتوطنة، وجامعة سيدني الأسترالية عن فايروس شبيه بـ«كورونا»، محذرين من إمكانية انتقاله للبشر.ونقلت «سكاي نيوز» عن علماء قولهم إنه تم اكتشاف الفايروس في خفافيش جنوبي الصين، موضحين أنه «واحد من 5 فايروسات من المحتمل أن تنتقل إلى البشر من الخفافيش». ويرتبط الفايروس، المعروف باسم «BtSY2»، ارتباطاً وثيقاً بفايروس «SARS-CoV-2»، المسبب لكوفيد. وقال الفريق في الورقة البحثية: «حددنا 5 أنواع فايروسية من المحتمل أن تكون مسببة للأمراض للإنسان أو الماشية، بما في ذلك فايروس كورونا جديد شبيه بسارس، والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل من SARS-CoV-2 و50 SARS-CoV».وجمع العلماء عينات من 149 خفاشاً يمثلون 15 نوعاً في 6 مقاطعات أو مدن، تابعة ليونان. وتم استخراج الحمض النووي الريبي (الموجود في الخلايا الحية) وتسلسله بشكل فردي لكل خفاش على حدة. ومما أثار القلق، أن العلماء لاحظوا ارتفاع معدل انتشار فايروسات متعددة لدى الخفاش الواحد، في وقت واحد.