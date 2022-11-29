فيما انطلقت القمة العالمية الـ22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض، كشفت إحصاءات حديثة أن النساء يشغلن 54% من عدد القوى العاملة ككل في قطاع السياحة، فيما تتولى امرأة واحدة منصب وزير السياحة من بين كل 5 وزراء سياحة في دول العالم.ومن المقرر أن تشهد القمة حضور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، والأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا، ووزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش، وعضو البرلمان الأوروبي إيلينا كونتورا، إلى جانب المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق «هيلينغ» آن بيجينج، والرئيسة التنفيذية العالمية لمجموعة فنادق ودور الضيافة «جاي إل إل» جيلدا بيريز ألفارادو.وستُشارك هذه الشخصيّات النسائية في العديد من الجلسات الحوارية في المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى جانب قادة صناعة السياحة والممثلين الحكوميين من كل دول العالم، بهدف توحيد الجهود المشتركة لدعم تعافي القطاع من أجل الانتقال إلى مرحلة مستقبلية يكون فيها قطاع السفر والسياحة أكثر أمانا ومرونة وشمولية واستدامة.